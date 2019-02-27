وزير الطاقة السعودي لترامب: نأخذ الأمور ببساطة

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء، إن أوبك وشركاءها "يأخذون الأمور ببساطة" وذلك ردا على تغريدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فيها من منتجي النفط تخفيف جهود تعزيز أسعار الخام.

وبحسب سي.ان.بي.سي، قال الفالح في الرياض عندما طُلب منه التعليق على تغريدة ترامب هذا الأسبوع "نأخذ الأمور ببساطة، الدول الخمس والعشرون تنتهج نهجا بطيئا ومحسوبا كما أثبت النصف الثاني من العام الماضي، ما يهمنا هو استقرار السوق أولا وقبل كل شيء."

وجاء في تغريدة دونالد ترامب على حسابه في تويتر مخاطبا اعضاء منظمة الأوبك: "اسعار النفط ترتفع، أوبك من فضلكم إهدؤا وخذوا الأمور ببساطة، العالم لا يمكنه تحمل إرتفاع الأسعار".

وقال الفالح إن التحليلات الحالية تشير إلى أن أوبك وحلفاءها، في إطار ما يُطلق عليه أوبك+، قد يحتاجون إلى تمديد اتفاقهم لكبح الإنتاج إلى نهاية 2019.

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وقال الفالح "كل التوقعات التي اطلعنا عليها تخبرنا أننا سنحتاج إلى مواصلة كبح الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي لكن لا أحد يعرف أبدا، فتلك التوقعات تقوم على افتراضات معينة."