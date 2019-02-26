مساع أممية لجمع 4 مليارات دولار كمساعدات لليمن والسعودية تساهم ب500 مليون

تسعى الأمم المتحدة إلى جمع مساعدات مالية لصالح اليمن التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وافتتحت الأمم المتحدة مؤتمرها الثالث للتعهدات في جينيف، أملا في الحصول على نحو أربع مليارات دولار هذا العام من أجل اليمن، التي تعاني من ويلات الحرب ويعاني سكانها من المجاعة وغياب المساعدات والرعاية الصحية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن أسفه تجاه "كارثة إنسانية طاحنة"، حيث يحتاج 24 مليون شخص، أو أربعة أخماس إجمالي سكان اليمن، إلى المساعدات والحماية.

وقال خلال الاجتماع : "لا يمكن لعشرين مليون شخص إطعام أنفسهم أو أسرهم بشكل يُعتمد عليه ... ما يقرب من 10 مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة."

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن أموالهم تنفد في بلد يواجه أيضا نظام رعاية صحية مدمر ونقص في الوظائف واستمرار للقتال وتداعيات أسوأ وباء للكوليرا في العالم في عام 2017.

وأعلنت السعودية في هذا المؤتمر مساهمتها بمساعدات قيمتها 500 مليون دولار لهذا العام.

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ميدانيا ذكر غوتيريش أن مسؤولي الإغاثة بالمنظمة الدولية تمكنوا من الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر في ميناء الحديدة اليمني للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مما يظهر قدرا من التقدم البطيء في الجهود الرامية لتجنب حدوث مجاعة.

وقال "تلقيت لتوي نبأ مهما، للمرة الأولى منذ ستة أشهر تمكننا من الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر التي تمثل بنية أساسية مهمة فيما يتعلق بتوزيع الغذاء الضروري وغيره من المواد"، مضيفا "وهكذا يتم على الأقل إحراز بعض التقدم البطيء".