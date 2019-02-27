كوشنر يصل تركيا لعرض "صفقة القرن"

وصل مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر تركيا، يوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، من المتوقع أن تركز على خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بإسم "صفقة القرن"، أو ما بات يعرف باسم "صفقة القرن".

وقال كوشنر، الذي يتولى مسؤولية وضع سياسة واشنطن بشأن إسرائيل والفلسطينيين، إن الخطة ستتناول قضايا الوضع النهائي للصراع بما في ذلك ترسيم الحدود.

فيما قال مكتب الرئاسة التركية إن من المقرر أن يلتقي كوشنر وأردوغان في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

ويعد أردوغان من أشد منتقدي دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل، ففي العام الماضي قال إن الولايات المتحدة تخلت عن دورها كوسيط في الشرق الأوسط، بعد أن نقلت سفارتها في إسرائيل للقدس واعترفت بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

للمزيد على يورونيوز:

وزار كل من كوشنر ومبعوث ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات ومبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بإيران برايان هوك، البحرين، يوم الثلاثاء. وكان كوشنر قد أجرى مباحثات مماثلة في الإمارات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

ويقول مسؤولون أميركيون إن جولة كوشنر في المنطقة تهدف إلى إطلاع دولها على الشق الاقتصادي لخطة السلام، التي تعتزم إدارة ترامب الإعلان عنها بعد الانتخابات الإسرائيلية في أبريل/نيسان المقبل.