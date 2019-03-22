جاريد كوشنر يسير السياسة الخارجية الأميركية من خلال "واتس آب"

قال كبير الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الخميس، إن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، كان يستخدم تطبيق "واتس آب" لإجراء اتصالات رسمية وسرية مع مسؤولين أجانب.

وطالب الديمقراطيون بمزيد من المعلومات حول ما إذا كان كوشنر قد استخدم تطبيق المراسلات الخاصة "واتس آب" لمناقشة معلومات سرية، وما إذا كانت القوانين التي تحكم الاتصالات الرسمية قد تمت مراعاتها من قِبل كوشنر ومسؤولين كبار آخرين حينما كانوا يستخدمون تطبيق مراسلة خاصة بما في ذلك زوجة كوشنر، إيفانكا ترامب.

ويتعارض استخدام تطبيقات خاصة للاتصال بالجهات الخارجية في الأعمال الرسمية في البيت الأبيض، وهو أحد الموضوعات الرئيسية التي أثارها ترامب في حملته، حين هاجم هيلاري كلينتون بلا هوادة لاعتمادها على خادم بريد إلكتروني خاص عندما كانت وزيرة للخارجية.

وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب إيليا كامينغز في رسالة نشرت على الانترنت الخميس "إن اللجنة حصلت على معلومات جديدة تثير مخاوف أمنية وسجلات فيدرالية إضافية بشأن استخدام تطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل الخاصة من قبل مسؤولين في البيت الأبيض ".

كما حذر كامينغز من أن استخدام أنظمة المراسلة الخاصة قد يصطدم بالقانون الذي يحكم اتصالات الفرع الرئاسي، والذي يحظر على كبار مسؤولي البيت الأبيض القيام بأعمال رسمية على حسابات غير حكومية.

وكان كوشنر صهر دونالد ترامب، الذي كلفه بوضع خطة سلام في الشرق الأوسط، والمعروفة بـصفقة القرن، يستخدم "واتس آب" للتحدث مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان.

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وكتب محامي كوشنر أبي لويل في ديسمبر/ كانون الأول للمشرعين أن كوشنر "مستمر" في استخدام "واتس آب" للدردشة مع الأجانب.

وعندما سُئل من قبل رئيس لجنة رقابة الكونغرس عما إذا كان كوشنر قد أرسل أي معلومات سرية عبر "واتس آب"، أجابه المحامي بأن هذا الأمر"يتعدى صلاحياتي".

واقر محامي كوشنر بأنه أخبر كامينغز أن صهر الرئيس يستخدم التطبيق للتواصل مع "بعض الأشخاص"، وأنه لاحظ أن لديه العديد من الأصدقاء، بعضهم أجانب.

وقال كامينغز إن لويل أصر على أن كوشنر امتثل للقانون المتعلق بالحفاظ على اتصالاته الرسمية، من خلال أخذ لقطات شاشة لرسائل "واتس آب" وإرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص به في البيت الأبيض وإلى مستشار الأمن القومي.