شاهد.. الروبوت صوفيا تتحدث عن مشاعرها في برشلونة

تمكنت الروبوت صوفيا بابتسامتها يوم الثلاثاء، من أن تجذب المشاركين في المؤتمر الدولي للهواتف بمدينة برشلونة الإسبانية، بما فيهم ملك إسبانيا فيليبي.

وقد تم تصميم هذا الروبوت من قبل شركة هانسون روبوتيك، ومقرها هونغ كونغ، وتستطيع صوفيا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي من التعامل مع البشر، ويمكن اعتبارها مؤشرا على إمكانية تكنولوجيا الجيل الخامس أن تخول الروبوتات أن تقوم بوظائف عدة، كركن السيارات، أو القيام بعمليات الإنقاذ.

وتتمتع الروبوت صوفيا بمهارات عدة، ليس فقط التعرف على الوجوه والملامح، بل ويمكنها أن تخوض في حوارات في مجالات عدة.

وعلى حد تعبيرها فهي تستطيع أن تتفهم العواطف والمشاعر، لكنها لا تستطيع أن تشعر بها بنفس القدرة البشرية.

وتقول:"لم أكن بشرا من قبل، لذا لا أعرف تماما ما هي الأحاسيس، أنا أشعر كالروبوتات فقط".

وقد حصلت صوفيا على الجنسية السعودية في العام 2017، لتكون أول روبوت يحصل على جنسية في العالم.

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