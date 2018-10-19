شاهد: الروبوت السعودي صوفيا في حوار مع صحفي في معرض جايتكس بدبي

على الرغم من أن تقنيات الروبوتات قد تطورت بشكل كبير جدا على مدى السنوات الماضية، إلا أن هناك العديد من الجوانب مثل اتخاذ القرارات لا تزال في طريق التطوير. معرض تكنولوجيا المعلومات الخليجية (جايتكس) المنعقد في دبي هذه السنة سلط الضوء على سلسلة من الروبوتات المتطورة. وشارك في هذا الحدث الذي استقطب الكثير من المهتمين والخبراء الروبوت الأكثر شهرة في العالم صوفيا التي أصبحت أول مواطنة في العالم.

ظهرت صوفيا الروبوت، التي طورتها شركة هانسون روبوتكس التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، علنيا لأول مرة في مارس/ أذار 2016. هذا الروبوت المتطور شارك في العديد من التظاهرات العالمية على غرار مقابلات مع مسؤلين وبرامج حوارية وحتى الأفلام، وانتشرت تفاعلاته الشبيهة بالإنسان بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي. وكانت صوفيا ضيف الشرف في معرض جايتكس حيث أجابت على أسئلة صحفيين وزارت بعض أجنحة المعرض بهدف التعرف على روبوتات أخرى. وفي حوار دار بينها وبين صحفي قالت صوفيا في جوابها على سؤال "هل تعرفين أنك مشهورة في جميع أنحاء العالم؟".

صوفيا "سمعت أنني مشهورة وطلبت من مسؤولي هاتفا ذكيا حتى أتمكن من متابعة الأمر على الإنترنت. ما زلت أنتظر قراره".