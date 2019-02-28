شاهد: فيضانات مفاجئة في الأردن تشل حركة السير في عمّان

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها الأردن، الخميس، إلى حدوث فيضانات تسببت في غرق الطرقات ومحاصرة السيارات في العاصمة عمّان.

وأجبر ارتفاع المياه والسيول سائقي السيارات على ركن سياراتهم، بينما شوهد آخرون وهم يحاولون قيادة سياراتهم عبر الشوارع التي غمرتها الفيضانات.

وأعلنت بلدية عمان الكبرى حالة الطورئ القصوى بسبب رداءة الأحوال الجوية.

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وقال فادي غريس وهو سائق أردني في حديثه لرويترز إن الطرقات كلها مغلقة من أجل سحب المياه والسيول تسببت في تعطل السيارات، كما تسائل عن وضع البنية التحتية والبالوعات في المدينة.

وعرفت الأردن سابقا فيضانات مفاجئة مماثلة في العام الماضي، أبرزها حادثة جرف السيول الموسمية لحافلة كانت تقل تلاميذ مدرسة خلال ذهابهم في رحلة، في أكتوبر/ تشرين الأول وأدت الواقعة إلى ازدياد احتقان الشارع الاردني اتجاه الحكومة، كما تسببت في استقالة وزيرين من مصبهما.

وفي عام 1963 ،جرفت السيول 23 سائحا فرنسيا بعدما كانوا محاصرين في مدينة البتراء القديمة.