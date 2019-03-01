عراك وشتائم بمطعم أمريكي من أجل الحصول على أرجل سلطعون

قالت شرطة ألاباما بالولايات المتحدة إن نزاعا حول أرجل سرطان البحر (سلطعون)، خلال عشاء مفتوح، أدى إلى عراك كبير.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تم توقيف شخصين وتوجيه اتهامات بارتكاب مخالفات.

ويقول ضابط الشرطة في منطقة (هانتسفيل)، جيرالد جونسون، إنه كان يتناول العشاء في مطعم "ميتيور بفيت" عندما بدأ شجار.

وأضاف الضابط أن الأشخاص المتنازعين استخدموا تبادلوا قذف الأواني، وكانت الأطباق تتطاير من كل مكان، كما ضربت امرأة رجلا.

وأردف الضابط قائلا إن الزبائن كانوا ينتظرون أدوارهم في طابور بانتظار الحصول على أرجل سرطان البحر لأكثر من 10 دقائق، قبل أن يفقدوا أعصابهم عندما نفدت الوجبة.

للمزيد على يورونيوز:

وإثر الشجار، تم توجيه الاتهام لشيكيتا جينكيز بإهانة جون شابمنا، الذي تعرض لجرح في الرأس، كما واجه اتهامات بسلوك غير منضبط.