قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء إن الدولي التركي أردا توران لاعب وسط برشلونة المعار حاليا إلى باشاك شهير وجهت له اتهامات بعد شجار مع المغني بيركاي شاهين في ملهى ليلي باسطنبول وطالبت النيابة العامة بسجنه لمدة 12 عاما ونصف.
توران لاعب برشلونة السابق يواجه السجن لمدة طويلة بعد شجار
توران لاعب برشلونة السابق يواجه السجن لمدة طويلة بعد شجار
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن توران متهم "بالتحرش الجنسي وتعمد إصابة شخص والاخلال بالنظام العام واستخدام سلاح غير مرخص".
وفرض باشاك شهير غرامة مالية على اللاعب البالغ عمره 31 عاما بقيمة 2.5 مليون ليرة تركية (431 ألف دولار) بسبب الواقعة.
وقال النادي في بيان "ما ارتكبه اللاعب من أفعال مزعومة خلال ثلاثة أيام منحت له للمشاركة مع المنتخب الوطني لا تتفق بأي حال مع الأحوال مع المعايير الأخلاقية والاحترافية للنادي".
وأوضح النادي ومقره اسطنبول أن توران سيستمر في الوفاء بالتزاماته الكروية حتى يصدر حكم قضائي.
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واستدعت الشرطة توران الأسبوع الماضي لاستجوابه بشأن الحادث الذي ذكرت تقارير أنه تسبب في كسر أنف شاهين.
كما طالبت النيابة العامة بحبس شاهين مدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة بداعي "تحقير وإهانة توران".
ولم يلعب توران هذا الموسم بسبب خضوعه لإيقاف لمدة 16 مباراة بسبب دفع وتوجيه اساءات لفظية تجاه مساعد الحكم في إحدى المباريات في نهاية الموسم الماضي.
وانضم توران إلى برشلونة من أتليتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو (39.4 مليون دولار) في 2015 وفاز بستة ألقاب وشارك في 55 مباراة سجل خلالها 15 هدفا مع الفريق القطالوني.
كما شارك توران مع منتخب تركيا في 100 مباراة سجل خلالها 17 هدفا لبلاده.