29 قتيلا على الأقل وأكثر من 80 جريحا في تفجير انتحاري بالصومال

أكدت الشرطة الصومالية إرتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي نفذته حركة الشباب بواسطة سيارة ملغومة عند فندق في العاصمة مقديشو إلى 29 قتيلا على الأقل إضافة إلى 80 جريحا.

واندلعت معركة بالأسلحة النارية في موقع الانفجار بين مقاتلين من الحركة المتشددة والقوات الصومالية.

وقال الرائد موسى علي لوكالة رويترز للأنباء: "حتى الآن نحن على علم بمقتل 29 شخصا معظمهم مدنيون وإصابة 80 آخرين. ولا يزال المتشددون يقاتلون من داخل مبنى مدني مجاور للفندق... عدد القتلى قد يرتفع".

ووقع الانفجار عند فندق مكة المكرمة مساء يوم الخميس.

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