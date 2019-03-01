شرطي ألماني متدرب يتسبب في مقتل زميله بالرصاص

قالت السلطات الألمانية إن أحد متدربي الشرطة قُتل في مدينة فورتسبورغ جنوبي البلاد بعد أن أطلق زميل له النار عليه.

وصرح مفتش الشرطة، مايكل تسيمر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن إطلاق النار وقع مساء الخميس عندما كان المتدربان وحدهما في غرفتهما في ثكنة للشرطة قبل الذهاب إلى الحراسة.

وقال إن الأصغر سنا بين المتدربين ، وهما في العشرين من العمر، أطلق النار خطأ من سلاحه على ما يبدو، مما أدى إلى إصابة زميله بجروح قاتلة.

و يحقق الادعاء مع المتدرب بتهمة جريمة قتل بسبب الإهمال.

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قال تسيمر إن "النقطة المحورية" في التحقيق هي تحديد "أي ظروف أدت إلى ذلك، ووفقا للمعلومات الحالية، فإن إطلاق النار كان غير مقصود.