بعض العتاد العسكري الألماني الجديد يتطلب تحسينا قبل الاستعمال

كمية كبيرة من العتاد العسكري الجديد في المانيا مثل دبابات بوما وطائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر تيفون ومروحيات تايغر سلمت مؤخرا إلى الجيش الألماني، لكنها لم تكن صالحة بعد للاستعمال وفق وزارة الدفاع الألمانية، وجاء على موقع دوتشي فيليه الإخباري أن من بين 97 آلية كانت هناك 38 فقط صالحة للاستعمال بشكل كامل.

من جانبها قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فان دن ليان إن 39% فقط من الآليات المسلمة سلمت إلى الجيش سنة 2017 لم تكن تحتاج على تحسين قبل الاستعمال.