كردستان: إطلاق كميات كبيرة من مياه سد دربنديخان خشية انهياره

اضطر مسؤولو إدارة سد دربنديخان المبني على نهر ديالي بمحافظة السليمانية في كردستان إلى إفراغه من كميات كبيرة من المياه خوفاً على بنيته من الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة هذا العام.

وتعرضت أساسات السد لأضرار كبيرة جرّاء زلزال قوته 7.2 درجات ضرب المنطقة عام 2017 مما يشكل خطراً على هيكله حال امتلائه بالمياه.

إلا أن عبد الرحمن خاني، مدير السد، لا يزال واثقاً من قدرة السد على احتواء السعة القصوى من المياه.

ويقول: "في الآونة الأخيرة قمنا بفحص السد من قبل شركة متخصصة في المسح الجيوفيزيائي وقد تلقينا بعض الضمانات بأن السد في حالة أفضل مما كان عليه من قبل".

وأضاف: "كان هناك الكثير من الأمطار هذا العام، وهناك الكثير من المياه في سد دربنديخان. لقد وضعنا خطة تشغيلية تتوافق مع سلامة السد".

وبُني سد دربنديخان بين عامي 1956 و1961 ويُستخدم منذ ذلك الحين للتحكم في الفيضانات والري وتوليد الطاقة الكهرومائية.

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