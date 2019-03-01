إسبانيا تعتزم منح الإقامة لنحو 400 ألف بريطاني في حال التوصل إلى اتفاق "بريكست صعب"

تعتزم إسبانيا منح الإقامة لنحو 400 ألف مواطن بريطاني في حالة التوصل إلى اتفاق صعب لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف اصطلاحا بـ"بريكست صعب"، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، اليوم الجمعة.

وتوضح خطة الإقامة أن الإجراءات التي وافقت عليها إسبانيا ستكون مشروطة بتقديم بريطانيا معاملة مماثلة للإسبان الذين يعيشون ويعملون هناك، كما كتبت الصحيفة الإسبانية.

من جهته، قال وزير خارجية إسبانيا، جوسيبي بوريل، الجمعة، إنه لا يريد أن يجد المواطنون البريطانيون ولا الإسبان أنفسهم دون حقوق في حالة التوصل إلى اتفاق بريكست صعب.

وقبل حوالي شهر من الموعد المزمع لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي، في التاسع والعشرين من مارس/آذار، ما زالت ماي تسعى إلى تغييرات في اتفاقها بشأن بريكست من أجل كسب مساندة البرلمان.

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