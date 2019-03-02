وفاة الممثل الأردني نبيل المشيني عن عمر ناهز 79 عاماً

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وفاة الممثل نبيل المشيني اليوم السبت عن عمر يناهز 79 عاماً.

واشتهر المشيني بأدائه لشخصية "أبو عواد" بمسلسل "حارة أبو عواد" الذي أنتج وأذيع خلال ثمانينيات القرن الماضي وتطرق بشكل فكاهي للعديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن الأردني.

وامتدت مسيرة المشيني الفنية عبر 45 عاماً قدم فيها أعمالاً تلفزيونية ومسرحية وإعلامية شهيرة مثل "الملح الأسود" و"المرابطون والأندلس" و"دعاة على أبواب جهنم".

ونعى وزراء الثقافة والشباب والإعلام الأردنيين الممثل الراحل "الذي تميز بأعماله الفنية والدرامية التي عرفت على مستوى العالم العربي من خلال الشخصيات التي تقمصها ببراعة وأداء فني باهر" حسبما نقلت وكالة بترا.

وولد المشيني بمدينة القدس عام 1939 حيث كان يعمل والده بالإذاعة الأردنية هناك.

وأسس المشيني مسرح أسامة المشيني التابع لوزارة الثقافة الأردنية في العاصمة عمّان عام 1973 وعمل مذيعاً بالتلفزيونين الأردني والكويتي كما شغل موقع رئيس نقابة الفنانين الأردنيين وعُيّن عضواً في مجلس الأعيان الأردني عام 2003.

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