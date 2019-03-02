اكتشاف أدلة على وجود بحيرات تحت أرض كوكب المريخ

قال علماء يوم الجمعة إن مسبارات أمريكية وأوروبية التقطت صوراً ترجح وجود شبكة من البحيرات تحت سطح كوكب المريخ في السابق.

وطبقاً لدراسة نشرت في مجلة "جورنال أوف جيوفيزيكال ريسيرش"، تعتبر الصور التي التقطتها مسبارات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية أول دليل جيولوجي على وجود تلك الشبكة من البحيرات تحت سطح المريخ.

وقال فرانسيسكو ساليزي، وهو أحد العلماء المشاركين في الدراسة إن الاكتشاف الجديد يدعم ما خلصت إليه دراسات سابقة.

وشكك البعض الآخر في نتائج الدراسة، مثل جاك موستارد، أستاذ الجيولوجيا في جامعة براون، الذي قال إن الصور لا تُظهر دليلاً على وجود تلك البحيرات.

وتعود أهمية الاكتشاف إلى دعم فرضية أن يكون الكوكب الأحمر مر بظروف مشابهة لتطور الحياة على كوكب الأرض.

إقرأ أيضاً:

بعد 15 عاما المركبة "أبورتيونتي" تتوقف عن الخدمة وناسا تودعها على سطح المريخ

إيلون ماسك يكشف عن تكلفة السفر إلى المريخ في المستقبل

بالصور: الصين أول من ينزل مسبارا على الجانب المخفي من القمر