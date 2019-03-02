محكمة سويسرية تغرم مقاتلا متقاعدا انضم لميليشيا مناوئة لداعش

فرضت محكمة عسكرية في سويسرا غرامة مالية على رقيب سابق في الجيش، بلغت 500 فرنك سويسري (500 دولار)، لانضمامه إلى ميليشيا أجنبية لمحاربة تنظيم " داعش" في سوريا، بين عامي 2013 و 2015.

وجدت المحكمة في بيلينزونا في 22 فبراير/ شباط أن يوهان كوسار مذنب، بتهمة إضعاف الدفاع السويسري وتعريض الحياد السويسري للخطر، لكنها برأته من تهمة تجنيد آخرين للانضمام إلى المجلس العسكري السرياني، وهي جماعة ميليشيا مسيحية.

وقال ماريو كاملين المتحدث باسم المحكمة، إن كوسار أمر أيضا بدفع ألف فرنك، لتغطية التكاليف. وسيتم فرض عقوبة مالية عليه فقط إذا ارتكب مخالفة أخرى في السنوات الثلاث المقبلة.

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