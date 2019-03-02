قوات هيئة تحرير الشام تعدم 10 عناصر لداعش في إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت إن قوات هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة قتلت عشرة أشخاص من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) رمياً بالرصاص مدون محاكمة في إدلب بشمال غرب سوريا.

ويأتي مقتلهم بعد يوم من تفجير انتحاري أمام مطعم أودى بحياة سبعة أشخاص في إدلب التي تعد آخر جيوب تنظيم الدولة في سوريا.

وقالت وكالة أنباء إباء التابعة للقاعدة إن عناصر هيئة تحرير الشام أطلقوا النار على خلايا نائمة لداعش بنفس المنطقة التي وقع فيها التفجير الانتحاري.

وتسيطر قوات هيئة تحرير الشام على إدلب.

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