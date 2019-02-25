ترامب يتوقع "أنباء مهمة جداً" في المحادثات مع الصين وبكين تتحدث عن تقدم كبير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه يريد إبرام اتفاق تجاري مع الصين يكون جيداً لكل من البلدين وإنه قد تكون هناك "أنباء مهمة جداً خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين" إذا سارت كل الأمور على ما يرام في المفاوضات، مشيراً إلى "تقدم كبير" في المحادثات التجارية بين الطرفين في مطلع الأسبوع.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات أمام حكام الولايات المتحدة في البيت الأبيض بعد ساعتين فقط من إعلانه تأجيل مهلة نهائية يوم الجمعة لزيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية تساوي 200 مليار دولار.

وقال ترامب" نريد إبرام اتفاق يكون جيداً لكل من البلدين وهذا فعلاً ما سنفعله".

وقال ترامب إنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في قريته في مار ألاجو بولاية فلوريدا لإبرام اتفاق مفترضاً أن يحقق الجانبان تقدماً إضافياً.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" يوم الاثنين نقلاً عن الوفد الصيني المشارك في المفاوضات الجارية بواشنطن، فإن الولايات المتحدة والصين قد أحرزتا "تقدماً كبيراً" في قضايا محددة في أحدث جولة من المحادثات التجارية بينهما.

ولم يتضمن تقرير شينخوا تفاصيل.

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