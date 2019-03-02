ترامب: لا مستقبل لاقتصاد كوريا الشمالية حال استمرار برنامجها النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن كوريا الشمالية لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي حال إصرارها على امتلاك أسلحة نووية.

وتم اختصار ثاني اجتماع بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام بعد إخفاقهما في التوصل لاتفاق بشأن حجم تخفيف العقوبات الذي ستحصل عليه كوريا الشمالية مقابل اتخاذها خطوات للتخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترامب في مؤتمر لناشطين محافظين إن "كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل مذهل ومشرق إذا أبرمت اتفاقا ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي إذا كانت تملك أسلحة نووية".وقال إن العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو "قوية جدا".

وقالت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إنهما تعتزمان مواصلة المحادثات ولكنهما لم تحددا الموعد الذي قد تعقد فيه جولة ثانية.

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وعلى الرغم من أن البعض نسب لترامب فضل رفض إبرام اتفاق سيء فقد تعرض لانتقادات لإشادته في وقت سابق بزعامة كيم وقوله إنه قبل تأكيده بعدم معرفته الطريقة التي عومل بها طالب أمريكي بعد أن قضى 17 شهرا في السجن بكوريا الشمالية.

ويترك انهيار القمة بحوزة كيم ما يصفه محللون بأنها قد تكون ترسانة تضم ما بين 20 و60 رأسا نوويا والتي إذا تم تزويد صواريخها الباليستية العابرة للقارات بها قد تهدد البر الأمريكي الرئيسي.

وعززت الأمم المتحدة والولايات المتحدة العقوبات على كوريا الشمالية عندما أجرت اختبارات لأسلحة نووية وصواريخ باليستية بشكل متكرر.