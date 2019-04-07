شاهد: تضاعف المشاركة الأجنبية في ماراثون كوريا الشمالية

شهد ماراثون العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ يوم الأحد مشاركة ضعف عدد المتسابقين الأجانب مقارنة بدورة العام الماضي.

ويوفر الحدث أجواء غير اعتيادية على شوارع كوريا الشمالية التي عادة ما تحكم السيطرة على تحركات زوارها من الأجانب.

ولكن الماراثون شهد تفاعلاً كبيراً بين المشاهدين الكوريين الشماليين والمشاركين من مختلف بقاع العالم (ما عدا الأمريكيين) والذين بلغ عددهم ألف متسابق.

وانطلقت دورات ماراثون بيونغ يانغ في العام 1981 ولكن سًمح للأجانب بالمشاركة بدءاً من العام 2014.

ولكن مشاركة الأجانب به شهدت العام الماضي انخفاضاً ملحوظاً عن الأعوام السابقة بسبب التوترات السياسية الدولية.

وأصبح الماراثون أكبر حدث سياحي في كوريا الشمالية، حيث يحقق إيرادات كبيرة للبلد الذي يعاني من تقييد الأعمال بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليه.

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