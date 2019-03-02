شاهد: الشرطة الفرنسية تطلق الغاز على محتجي السترات الصفراء

أطلقت قوات الأمن الفرنسي الغاز المسيل للدموع ضد متظاهري حركة السترات الصفراء الذين خرجوا في مسيرات عبر البلاد اليوم السبت للأسبوع السادس عشر على التوالي.

واستخدمت الشرطة أيضا الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في مدينتي بوردو وتولوز. ولم ترد تقارير عن إصابة أحد.

وفي مؤشر على انخفاض زخم المظاهرات التي عصفت بفرنسا بدءاً من نوفمبر-تشرين الثاني الماضي قالت وزارة الداخلية الفرنسية إنها أحصت 5600 محتج فقط في أنحاء البلاد حتى الساعة 1300 بتوقيت غرينتش بينهم 1320 في باريس.

كانت الوزارة قد أعلنت أنها أحصت في نفس التوقيت من الأسبوع الماضي نحو 11600 متظاهر في أنحاء البلاد بينهم أربعة آلاف في باريس على الرغم من أن عدد المشاركين خلال اليوم بكامله كان أعلى من ذلك بكثير.

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وبلغ إجمالي عدد المشاركين في مسيرات السبت الماضي على مستوى البلاد 46 ألف شخص مقارنة بنحو 41 ألفا الأسبوع السابق له ونحو 51400 شخص في الأسبوع الأسبق.

وتقل هذه الأعداد عن أكثر من 300 ألف متظاهر شاركوا في المسيرات في بداية الحركة في نوفمبر تشرين الثاني والتي شهدت آنذاك اشتباكات عنيفة مع الشرطة في الأسابيع التالية.

ونظم المحتجون مسيرة سلمية إلى حد كبير يوم السبت من قوس النصر وحتى ميدان دنفر روشيرو على الرغم من استخدام خراطيم المياه بشكل محدود ضد المحتجين في جادة الشانزليزيه.