شاهد: روجر فيدرير يتوج بلقبه المائة في مسيرته الرياضية

توج لاعب التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرير، باللقب المائة في مسيرته الاحترافية، بفوزه السبت، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بـ 6 مقابل 4 و6 مقابل 4 في المباراة النهائية لدورة دبي الدولية لكرة المضرب.

وأصبح فيدرير، الذي توج في دبي للمرة الثامنة، ثاني محترف يبلغ عتبة المائة لقب، خلف الأمريكي جيمي كونورز، الذي أنهى مسيرته مع 109 ألقاب، علما بأن الرقم القياسي المطلق يعود للأمريكية من أصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا (167).

وتوج فيدرير البالغ من العمر37 عاما باللقب الأول في مسيرته الاحترافية في دورة مدينة ميلانو الإيطالية في العام 2001، علما بأن المصنف سابعا عالميا حاليا، يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20).

وثأر فيدرير في مباراته الثانية ضد اليوناني البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 11 عالميا، من سقوطه أمامه في مواجهتهما الأولى التي جاءت في دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام هذا الموسم، والتي أقيمت في كانون الثاني/يناير. وحرم اليوناني في تلك المباراة السويسري من إحراز لقب بطولة ملبورن للعام الثالث على التوالي.

وفي مباراة السبت، تفوق فيدرير على منافسه بسهولة نسبية، اذ احتاج الى نحو ساعة و11 دقيقة فقط، واكتفى بتحقيق كسر للإرسال في كل من المجموعتين: الأولى في الشوط الأول، والثانية في التاسع.

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