شاهد: انطلاق الموسم السنوي للقوارب النهرية غربي اليابان

بدأ الموسم السنوي للقوارب النهرية غربي اليابان، مؤذنا بقدوم فصل الربيع. وبدأت المناسبة المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، بحفل تطهر على ضفاف نهر كومانو غوا، في محافظة واكاياما، حيث سكبت الخمرة وشيء من الملح على القارب الخشبي البالغ طوله حوالي 8 أمتار، فيما صلى الناس من أجل موسم آمن، بعد ذلك انطلق القارب الذي يعود نموذجه إلى القرن التاسع في رحلة، حاملا على متنه نساء ارتدين اللباس التقليدي. ويسلك القارب الطريق نفسه الذي كان يسلكه القدامى، لزياة الأضرحة في مدينة شينغو، على بعد 16 كلم.