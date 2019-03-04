شاهد: "جاكوار آي- بايس" الكهربائية الفائزة بجائزة سيارة العام الأوروبية

حازت جاكوار البريطانية اليوم على جائزة سيارة العام الأوروبية المرموقة، من خلال جولة ثانية من التصويت.

ونالت أول سيارة كهربائية من إنتاج الشركة البريطانية، وتسمى I-Pace ، بلقب أفضل السيارات في أوروبا قبل معرض جنيف الدولي للسيارات هذا الأسبوع.

وسبقت جاكوار ست منافسات آخريات تأهلن للنهائيات، منهم فورد فوكس، مرسيدس بنز الفئة ايه، و بيجو 508.

وقال إيان كالوم، مدير التصميم في جاكوار: "لماذا يتفاجأ الناس بفوز السيارات الكهربائية بجوائز؟ هذا هو المستقبل، من الأفضل تقبل ذلك، هذا ما ستؤول إليه الأمور".

وأضاف أنها المرة الأولى التي تفوز بها سياة جاكوار بهذه الجائزة منذ إطلاقها.

في كانون الأول/ يناير، أعلنت شركة جاكوار لاند روفر أنها ستخفض 4500 وظيفة بسبب تباطؤ الطلب في الصين وتزايد حالة عدم اليقين بشأن رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وتم إطلاق جائزة سيارة العام الأوروبية في الستينيات تحديداً عام 1964 من خلال مجموعة من مجلات السيارات من جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك Auto Italy و Autocar في المملكة المتحدة ومجلة L'Automobile Magazine الفرنسية.

وتتكون لجنة التحكيم هذا العام من 60 عضواً، يشكلون هيئة محلفين من الصحفيين المتخصصين بالسيارات، ويمثلون 23 دولة أوروبية، ويرتبط التمثيل الوطني بحجم سوق السيارات في البلاد، فألمانيا لديها ستة أعضاء بينما الدنمارك لديها عضو تحكيم واحد فقط، على سبيل المثال.

وللتأهل للجائزة يجب أن تكون السيارات معروضة للبيع في أوروبا خلال العام السابق وباعت ما لا يقل عن 5000 وحدة.

فازت XC40 من فولفو بالجائزة في عام 2018.

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