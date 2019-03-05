شاهد: الكشف عن أغلى سيارة في تاريخ البشرية

كشفت شركة بوغاتي الشهيرة لصناعة السيارات في معرض جنيف الدولي للسيارات، 2019 Geneva Motor Show، عن أحدث منتجاتها، وهي "السيارة السوداء" أو "لا فواتور نوار" والمقدر ثمنها ب 16.7 مليون يورو أي حوالي 18.9 مليون دولار، مما يجعلها تتربع على لائحة أغلى السيارات حول العالم وفي كل العصور.

وقال رئيس شركة بوغاتي ستيفان وينكلمان ان السيارة السوداء هي عبارة عن "جمال بمفرده"، مضيفا "لافواتور نوار" هي سيارة نحبها من النظرة الأولى، ونطلق عليها اسم "غران توريسمو"، تحتوي على محرك بثماني اسطوانات، سعته 16 ليترا وينتج قوة تصل إلى 1479 حصانا، ويبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر.

وأشار فنكلمان إلى أن هذه السيارة "هي استمرار لتراث بوغاتي في المستقبل، ونحن من خلالها نحيي تراثنا ونقدم السرعة والتكنولوجيا والترف والجماليات إلى عصر جديد".

كما عرضت بوغاتي سيارة Chiron Sport 110 الحصرية للغاية، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 110.

وتم افتتاح المعرض بتاريخ 7 مارس، ومن المقرر استمراره لغاية 17 مارس 2019.

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