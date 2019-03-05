هواوي تدعو الحكومات وقطاعات الاتصال للعمل على تعزيز الأمن الإلكتروني

حثت شركة هواوي الصينية لصناعة معدات الاتصالات الحكومات وقطاع الاتصالات والمشرعين للعمل معاً لخلق مجموعة مشتركة من معايير الأمن الإلكتروني.

وجاءت الدعوة في الوقت الذي افتتحت فيه الشركة الصينية مركزًا للأمن الإلكتروني في بروكسل، مما سمح لعملائها وحكوماتها باختبار البرمجيات مفتوحة المصدر والبرمجيات والحلول الخاصة بشركة هواوي.

وحالياً تقف هواوي في قلب دائرة الضوء على خلفية المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها معدات الاتصالات التي تنتجها، كما تتهمها دول عدة حوال العالم، وكانت من أكبر المتضررين جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي ألقت بظلالها على قطاع الاتصالات.

ويضغط الولايت المتحدةعلى حلفائها الأوروبيين لحظر هواوي. وتعارض الشركات المشغلة للاتصالات ذلك حيث يقول بعضها إن طرح خدمات الجيل الخامس قد يتأخر أعواماً إذا اضطرت لإزالة واستبدال المعدات الصينية في شبكاتها.

وتنفي هواوي مطلقاً تجسسها لصالح الصين وتقول إنه لا توجد أدلة موثوقة على أن أجهزتها تسمح لأجهزة المخابرات الصينية بالاطلاع على محتواها بشكل غير قانوني، كما تنفي تهماً تتعلق بالاحتيال وخرق العقوبات الأمريكية على إيران.

وكانت الشركة قد أعلنت نيتها مقاضاة الحكومة الأمريكية على خلفية تعديل قانون جرت المصادقة عليه العام الماضي يقيد عقود الحكومة الأمريكية مع شركات صينية بما فيها هواوي ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي.

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