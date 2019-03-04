هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية على خلفية قانون يقيد وجودها في الولايات المتحدة

قال مصدر مطلع لرويترز إن شركة معدات الاتصالات الصينية هواوي تنوي الإعلان عن دعوى قضائية بحق حكومة الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل تتعلق بقانون دفاعي.

وقال المصدر إن هواوي تتأهب للإعلان عن مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام محكمة في تكساس بالطعن على تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني جرت المصادقة عليه في العام الماضي.

وقانون تفويض الدفاع الوطني الجديد، الذي تقول بكين إنه يستهدف الصين، يقيد عقود الحكومة الأمريكية مع شركات صينية بما فيها هواوي ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشرت نبأ التحرك القانوني المزمع لهواوي نقلاً عن مصدرين مطلعين.

وامتنعت هواوي عن التعقيب. وكانت الشركة دعت رويترز ووسائل إعلام عالمية أخرى لمؤتمر صحفي تعقده في مقرها في شنتشن بالصين يوم الخميس.

وستكون مثل هذه الخطوة هي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات تتخذها الشركة الصينية رداً علي سعي واشنطن لإقناع الحلفاء بحظر التعامل مع هواوي بدعوى وجود مخاطر تجسس. ونفت هواوي هذه المزاعم مراراً.

للمزيد على يورونيوز:

هل دخلت صناعة الهواتف الذكية مرحلة الركود؟

تعرف على ميزات "مايت X" آخر إنتاجات العملاق الصيني "هواوي" القابل للطي

صن: قوانين بريطانية جديدة ستمنع هواوي الصينية من المشروعات الحكومية الحساسة