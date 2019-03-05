الهجرة .. قضية أساسية على جدول أعمال زيارة بابا الفاتيكان إلى المغرب

ستحتل قضايا الهجرة أولوية على جدول أعمال زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس للمغرب نهاية الشهر الجاري.

ويقول أساقفة المغرب إن قضايا الهجرة ستكون ملفاً أساسياً للنقاش في هذا البلد الذي يعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

تعمل الكنيسة الكاثوليكية في المغرب بشكل رئيسي مع أشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يشكلون ما بين 50 إلى 70 % من رعايا الكنيسة، وكثير منهم مهاجرون يقيمون بصورة غير قانونية في البلد ذي الأغلبية المسلمة.

قال كريستوبال لوبيز روميرو، كبير أساقفة الرباط، في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء الثلاثاء "البابا فرانسيس يحب الذهاب الى الحدود.. إلى أماكن العبور."

ومن المقرر أن يزور البابا المغرب يومي 30 و31 مارس / أذار.

قال مسؤولون مغاربة مراراً إن البلاد لا يمكن أن تكون شرطة للهجرة في المنطقة. بيد أن حملات القمع ضد المهاجرين والترحيل تتفشى، ما دفع منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التنديد بالإجراءات الأمنية للمغرب.

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