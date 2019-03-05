فيديو.. لقاء يجمع العاهل السعودي ووزير خارجية روسيا في الرياض

أظهرت لقطات نشرتها القناة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية على موقع يوتيوب لقاء العاهل السعودي الملك سلمان مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الرياض يوم الثلاثاء.

وبعد اللقاء، عقد لافروف محادثات مع وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العساف، وزار منطقة الدرعية التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وكذلك المنزل الأصلي للعائلة المالكة السعودية في ضواحي الرياض.

ويقوم لافروف بجولة في منطقة الخليج من المتوقع أن تشمل كذلك الإمارات والكويت.

ويوم الاثنين أجرى لافروف محادثات في قطر مع وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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