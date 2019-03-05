شاهد "لاري" التمساح العملاق.. يتبختر في ملعب الغولف

في مشية متثاقلة لا تخلو من غنج خرج "لاري" يتنقل بكل هدوء أمام مجموعة من لاعبي الغولف ومرتادي المنتزه الكائن في مقاطعة "القرى - ذي فيلاجز" بوسط ولاسة فلوريدا الأمريكية.

ولاري هو تمساح أمريكي عملاق (يسمى أحيانا تمساح الثور أو قاطور)، وربما يعود حجمه الكبير لغياب المنافسين عن مكان وجوده أو لنهمه المفرط، حتى أن هناك لافتة خاصة تحمل اسمه أمام البحيرة التي يقطن مياهها تقول "لا تطعمني".

يقول أحد لاعبي الغولف الذين كانوا متواجدين في المكان لحظة خروج لاري "لقد أصبح هائل الحجم" ثم يضيف "لوهلة ظننت أنني أرى أحد وحوش ما قبل التاريخ، إنه لا يبدو لتمساح عادي".

ويظن متابعوا صفحة لاري الرسمية على فيسبوك أنه الأكبر حجما بين التماسيح الموجودة في المنطقة.

وتعج جميع مقاطعات فلورديا بالتماسيح بحسب ماتقوله جمعية فلوريدا لحماية الأسماك والحياة البرية، وتشير إلى أن التماسيح تغدو أكثر نشاطا في الربيع، وخاصة أثناء موسم تزاوجها من شهر أبريل- نيسان حتى يونيو- حزيران، وتقدر الجمعية وجود 1.3 مليون تمساح في الولاية، كما أنها تصدر منشورات بشكل دوري لتوعية الناس حول كيفية التعامل من التماسيح وأهمية الحفاظ عليها ودرء خطرها.

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