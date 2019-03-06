محكمة أوروبية ترفض طعناً تقدمت به حماس وتبقيها على لائحة المنظمات الإرهابية

رفضت المحكمة العامة التابعة لمحكمة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الاستئناف الذي تقدمت به حركة "حماس" لإزالة اسم الجماعة الفلسطينية من على لائحة المنظمات الإرهابية.

وفي الوقت الذي تصر فيه حماس على أنها حركة سياسية مشروعة تشكل جوهر الحكومة الفلسطينية، حكم قضاة لكسمبورغ بأن حماس لم تظهر فصلاً بين أجنحتها السياسية والمسلحة.

ونتيجة للحكم، فإن الأصول المجمدة لحماس في الاتحاد الأوروبي ستبقى على حالها دون مقدرة الحركة على الوصول إليها.

الاتحاد الأوروبي كان قد أدرج حماس ضمن المنظمات التي يصنفها إرهابية، عام 2001، ما أدى إلى تجميد أصول الحركة في الاتحاد الأوروبي، واستأنفت الحركة القرار عدة مرات، وبالتالي يتعلق حكم اليوم تحديداً بقرار الاتحاد الأوروبي تجديد إدراج حماس في 2015.

ويمكن استئناف الحكم الذي سيصدر اليوم أمام محكمة العدل الأوروبية، المحكمة العليا للاتحاد.

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