ارتفاع نسبة التضخم في تونس للمرة الثالثة خلال 12 شهرا

أظهرت بيانات رسمية في تونس ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 7.3 بالمئة في شهر شباط (فبراير) من 7.1 بالمئة في كانون الثاني (يناير).

البنك المركزي التونسي كان رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75 بالمئة من 7.65 بالمئة الشهر الماضي لمكافحة التضخم المرتفع، في زيادة هي الثالثة من نوعها خلال 12 شهراً.

وبلغ معدل التضخم السنوي 7.1 بالمئة في كانون الثاني (يناير)، انخفاضاً من 7.5 بالمئة في كانون الأول (ديسمبر). فيما بلغ التضخم 7.8 بالمئة في حزيران (يونيو)، وهو أعلى مستوى له منذ 1990.

مروان العباسي محافظ البنك المركزي كان قال الشهر الماضي إنه يتوقع أن يتراجع التضخم إلى 6.8 بالمئة أو 6.9 بالمئة في 2019 من 7.5 بالمئة في 2018، بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي.

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ومثلت نسبة التضخم المرتفعة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي إلى اتخاذ قرار برفع نسبة الفائدة الرئيسية الشهر الفائت من 6.75 بالمئة إلى 7.75 بالمئة، بجانب العجز التجاري الذي وصل إلى نسبة 11.2 بالمئة عام 2018 وتراجع احتياطي العملة الصعبة.

وأفاد البنك في وقت سابق بأن "استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطراً على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية".