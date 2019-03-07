شاهد.. روسيا تنشر مقطع اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، قالت إنه يظهر عملية اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق.

المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع أكد أن طائرة من طراز SU-27 روسية كانت قد اعترضت طائرة أمريكية من طراز RC-135 كانت متوجهة إلى الحدود الروسية، ولم يتم إعلان وقت وقوع الحادث.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد انتقدت سابقا تصرفات الطيارين الروس، محذرة من أن أسلحتهم قد تكون خطيرة.

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