فيديو: بري لارسون فخورة ببطولتها في فيلم مارفل الجديد

أعربت الممثلة الأمريكية بري لارسون عن شعورها بالحماس للتغييرات التي تطرأ على صناعة الترفيه تحديداً ما يتعلق بالتنوع ومساحة الوجود والتمثيل للفئات المختلفة.

وقالت الممثلة خلال جولتها الصحفية لأحدث أفلام مارفل عن لعبها كامرأة دور البطولة في أحدث أفلام السلسلة "كابتن مارفل": "سأقول أن هذا الفيلم سمح لي بفرصة ومنصة لكي أتمكن من الحصول على مزيد من المرونة لفعل المزيد، وقد انتهزت الفرصة للتو، أشعر كما نحن الكائنات بشرية نتغير باستمرار وننمو، فإن الصناعة تفعل نفس الشيء. وأشعر بتشجيع كبير من بعض العناوين الرئيسية التي أقرأها وكيف بدأت استوديوهات مختلفة باستيعاب اللحظة. وفي بعض الأحيان قد يحتاج الأمر شخصًا واحدًا يقول شيئاً من مثل: "هذا غريب" ليتبعه آخرون بالقول: "يا إلهي ، أنت على حق!" .. ثم نرى إلى أين يأخذنا هذا".

وتلعب الممثلة دور البطلة الخارقة كارول دانفرز، وهي طيار سابق في سلاح الجو الأمريكي، تتحول إلى أحد أبطال المجرة الخارقين وتنضم إلى فريق عسكري من النخبة ، يلقى القبض عليها في خضم حرب مجرة بين سلالتين من الكائنات الفضائية قبل أن تعود إلى الأرض محملة بأسئلة حول ماضيها وهويتها.

تقول لارسون، التي يشاركها البطولة سامويل جاكسون، وجود لو وجيما تشان ولاشانا لينش وأنيت بينينغ ، إن كونها جزءًا من عالم مارفل السينمائي الآخذ بالتقدم قد ألهمها للدفع باتجاه التغيير ، وتضيف: "تحدثنا عن" كابتن مارفل " قبل نحو ثلاث سنوات، في تلك المرحلة كنت أعرف عن" النمر الأسود "ولكن لم يكن قد صدر بعد، ولكنني كنت أعرف ما الذي كان يدور وراء الكواليس...تأثرت حقاً بالخطوات التي اتخذوها وبتفهمهم ، تماماً كما فعلنا مع هذا الفيلم ".

"نحن نخبر قصة عن أنثى ولكن ليس من الجيد الاكتفاء بالاستعانة بممثلة لدور رئيسي وكفى، يجب أن تتخلل الفكرة كل الجوانب، يجب أن نتأكد أن نأخذ نمشي الطريق، وأننا ننادي المزيد للانضمام، لا نضعها على ملصق دعائي فقط، بل نعيشها".

ويبدأ عرض فيلم كابتن مارفل في دور العرض في الثامن من آذار/ مارس 2019.

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