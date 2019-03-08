كبسولة "سبيس إكس" غير المأهولة تعود إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية

عادت كبسولة غير مأهولة تتبع لشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك إلى الأرض اليوم الجمعة بعد فترة إقامة قصيرة في محطة الفضاء الدولية.

وتتوج الرحلة أول مهمة اختبار في إطار مساعي تأخرت طويلاً من قبل إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لاستئناف إطلاق رحلات مأهولة للفضاء من الأراضي الأمريكية في وقت لاحق من العام الجاري، كما تمثل الرحلة علامة بارزة ونقطة تحول بالنسبة لشركة الفضاء التي يملكها إيلون ماسك.

وكانت قد بدأت كبسولة الفضاء كرو دراجون رحلة العودة إلى الأرض اليوم الجمعة (8 مارس آذار) بعد نجاحها في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية.

والتحمت الكبسولة التي يبلغ طولها 4.9 متر مع محطة الفضاء يوم الأحد (3 مارس آذار) بعد يوم من انطلاقها من مركز كنيدي الفضائي بفلوريدا على متن صاروخ من طراز فالكون 9 حاملة دمية اختبار يطلق عليها اسم ريبلي.

وقامت كرو دراجون بتوصيل إمدادات ومعدات إلى محطة الفضاء الدولية. وخلال فترة إقامتها التي استمرت خمسة أيام، أجرت رائدة الفضاء الأمريكية آن مكلين ورائد الفضاء الكندي ديفيد سان جاك اختبارات للكبسولة وتفقدا مقصورتها.

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