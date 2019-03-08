مدرب توتنهام بوكيتينو معجب باهتمام ريال مدريد به

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يرغب في العودة إلى إسبانيا مستقبلا ورحب أن يكون من بين الأسماء المطروحة ليتولى تدريب ريال مدريد لأن هذا يدل على مقدار ما حققه من إنجاز مع توتنهام.

وأصبح مستقبل سانتياجو سولاري مدرب ريال مديد على المحك بعد أن تجرع ثلاث هزائم متتالية أنهت فرص الفريق في التتويج بأي لقب هذا الموسم وبلغت المتاعب ذروتها بالخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 4-1 أمام أياكس أمستردام.

ورغم أن سولاري سيقود ريال مدريد أمام ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني يوم الأحد فإن وسائل إعلام اسبانية ذكرت أن المدرب ربما يفقد منصبه الأسبوع المقبل.

وقال بوكيتينو في مقابلة مع شبكة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية يوم الجمعة "علاقتي مع اسبانيا ستبقى رائعة دائما. أحب أن أعود يوما وأدرب فريقا يحقق انتصارات ويمنح الجمهور الإثارة.

"بالطبع سأعود إلى إسبانيا. أنا دائما منفتح على خوض تجارب وتحديات جديدة".

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وبدأ بوكيتينو مسيرته التدريبية مع إسبانيول وقاد توتنهام للتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وأن يحتل المركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز وهو واحد من ثلاثة أسماء طرحت في إسبانيا ليكون مدربا مستقبليا لريال مديد.

وكان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول والبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقاله مانشستر يونايتد في ديسمبر كانون الأول الماضي، من بين الأسماء الكبيرة الأخرى المطروحة أمام ريال مدريد.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "أعتبر أن (اهتمام ريال مدريد) أمر إيجابي. فهذا يعني أن شخصا ما نظر إلى ما نقوم به من عمل على أنه أمر صحيح".

وقال بوكيتينو إنه يعتبر هاري كين مهاجم توتنهام واحدا من أبنائه لكنه لم يجب إن كان ريال مدريد سيضم المهاجم الدولي الإنجليزي مع مدربه الموسم المقبل.

وأضاف "إذا أجبت سيغضب مني (دانييل ليفي) رئيس توتنهام بسبب هذه المقابلة. أو ربما لن يمانع.

"هاري مثل ابني. صنع اسمه مع توتنهام وهو واحد من أفضل المهاجمين في العالم".