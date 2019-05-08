أياكس يواجه توتنهام سعياً للوصول لأول نهائي بدوري الأبطال منذ 1996

يواجه نادي أياكس أمستردام الهولندي نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي مساء اليوم الأربعاء ساعياً للوصول إلى أول مباراة نهائية له بدوري الأبطال الأوروبي منذ عام 1996.

وتمكن الفريق، حامل لقب البطولة أربع مرات، من الإطاحة بعمالقة مثل يوفنتوس الإيطالي وحامل اللقب ريال مدريد الإسباني قبل الفوز على توتنهام بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب الأخير وهو ما يمنح الهولنديين أسبقية كبيرة في لقاء اليوم.

كذلك يعيش الفريق الشاب فترة مميزة بعد الفوز بكأس هولندا لأول مرة منذ تسعة أعوام بانتصار كبيرة بنتيجة 4-0 على حساب فيليم يوم الأحد الماضي.

وأكد المدير الفني لأياكس إريك تين هاخ أن فريقه مكتمل الصفوف قبل مواجهة الليلة.

من جهته قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن فريقه سيحاول العثور على الحيوية الكافية للتعلم من أخطاء المباراة الأولى ضد أياكس.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن مدافعه البلجيكي يان فيرتونخين سيكون جاهزاً لخوض غمار اللقاء على الرغم من الإصابة القوية التي لحق بوجهه في مباراة الذهاب.

وقال بوكيتينو إن الفوز بدوري الأبطال بصحبة توتنهام سيكون بمثابة "معجزة" قد يختار بعدها إنهاء رحلة امتدرت لخمس سنوات كمدرب للفريق اللندني.

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