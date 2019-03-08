شاهد: اللطم يجتمع مع "الراب" بدعوى نصرة الدين في العراق

قامت مجموعة من الطائفة الشيعة العراقية في الديوانية بتنظيم مراسم احتفالات دينية، مستعملة موسيقى "الراب"، سعيا إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب.

وعلى صدور الحاضرين في إحدى الحسينيات توالى اللطم على الصدور، على إيقاعات الراب بآداء أحد المنشدين وهو يستعرض موهبته.

ويهدف إدخال الموسيقى إلى هذه الاحتفالات إلى مخاطبة الشباب بلغته والاقتراب منهم أكثر فأكثر، بحسب إياد الحسني ممثل المرجع الشيعي محمود الحسني الصرخي.

ويبدو أن الراب الشيعي أو الراب المهدوي كما يسميه البعض جنوب العراق، قد امتد إلى محافظات أخرى بما فيها الناصرية والحلة وميسان والبصرة، وكذلك مناطق من العاصمة بغداد. وفيما رحب بعض رجال الدين بإدماج الراب مع الأناشيد، أعرب آخرون عن استياءهم من ذلك.

ويحتفل المسلمون الشيعة بشعائرهم في أفغانستان وأذربيجان والبحرين وإيران ولبنان وباكستان والسعودية وسوريا بتعبيرات من المعاناة، وفي أحيان عدة يكون اللطم جزء من مظاهر تلك التجمعات.

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