عمدة فرنسي يمنع استعمال مسدسات الكرات الوامضة في احتجاجات السترات الصفراء

أصدر عمدة فرنسي مرسوما يمنع بمقتضاه الشرطة من استعمال مسدسات الكرات الوامضة خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في مدينته، مشيرا إلى ان سبب ذلك يعود إلى طلب الأمم المتحدة التحقيق في ادعاءات تصف الشرطة بالوحشية في تعاملها مع المحتجين.

وأصدر داني كوشير عمدة فالسبورغ في منطقة موزال المرسوم يوم السبت، ونشرها على الانترنت صحافيون والمناهض لوحشية الشرطة الناشط دافيد دوفرين.

وأشار المرسوم إلى طلب للأمم المتحدة، أصدرته يوم الأربعاء رئيسة مجلس حقوق الإنسان ميشال باشليه، ينص على إجراء تحقيق كامل بشأن جميع الحالات المتعلقة بالاستعمال المفرط للقوة.

وذكر المرسوم أيضا توصيات المجلس الأوروبي لشهر شباط/فبراير، التي تفيد بأنه ينبغي على السلطات الفرنسية أن تعلق استعمال الرصاص المطاطي خلال العمليات الأمنية الهادفة إلى فرض النظام العام.

ويبدو أن قرار العمدة كوشير سيطلق النقاش بشأن استعمال الشرطة لمسدس الكرات الوامضة، وهو سلاح يوصف بأنه غير فتاك، يطلق كرات مطاطية صلبة، بحجم 40 مليمترا.

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