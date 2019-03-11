طائرة سعودية تقطع ماليزيا بعد نسيان مسافرة طفلها بمطار جدة

اضطرت طائرة سعودية متجهة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى العودة إلى جدة بعد دقائق من إقلاعها بعدما اكتشفت مسافرة أنها نسيت طفلها بمطار الملك عبد العزيز الدولي.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لربان الطائرة وهو يطلب الإذن بالعودة وسط ذهول طاقم مراقبة الحركة الجوية من السبب وراء قطع الرحلة.

ولم يصدق أفراد الطاقم سبب طلب العودة في بدء الأمر قبل أن يكرر قائدها بوضوح أن مسافرة نسيت طفلها بصالة انتظار المطار.

وقال قائد الطائرة: "لقد قلت لكم، مسافرة تركت طفلها بالمطار وترفض استكمال الرحلة"، فتأكد أفراد طاقم المراقبة من قوانين بروتوكول الرحلات وردوا عليه بالقول: "حسناً يمكنك العودة. هذا أمر جديد علينا تماماً".

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