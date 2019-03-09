إغلاق مطار طرابلس بليبيا بسبب طائرة مسيرة مجهولة الهوية

قال مدير مطار طرابلس في ليبيا إن المطار أُغلق يوم السبت، بسبب تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية في المنطقة. ولاحظ السكان منذ بضعة أيام تحليق طائرات مسيرة فوق طرابلس، لكن السبب ما زال مجهولا.

وقال مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطيب، إن المطار اغلق حتى إشعار لاحق. وعاش الليبيون في العاصمة توترا، بسبب إشاعات تفيد أن الجيش الوطني الليبي المتمركز شرقي البلاد والموالي للمشير خليفة حفتر، ربما يعتزم السيطرة على المطار، بعد أن وسع سيطرته على مزيد المناطق جنوبي ليبيا.

ولم يقل حفتر إنه سيزحف نحو طرابلس، ولكن موقعا تابعا للجيش على الانترنت نشر تقريرا لم يحدد مصدره هذا الأسبوع، وجاء فيه أن ذلك الزحف يمكن أن يحدث، وورد في التقرير أيضا أن الجيش الموالي لحفتر يعمل مع أهالي طرابلس.

من جانبها حذرت الأمم المتحدة من امكانية تدهور عسكري، وهي تقوم بوساطة بين حفتر المتحالف مع حكومة موازية في شرق البلاد من جهة، وحكومة فائز السراج في طرابلس من جهة أخرى والمعترف بها دوليا، ولكنها لم تحرز سوى تقدم طفيف.

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