تركيا تستدعي السفير البلجيكي بعد منع بروكسل ملاحقة أعضاء حزب العمل الكردستاني

استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين السفير البلجيكي لدى أنقرة وذلك عقب القرار القضائي البلجيكي بوقف ملاحقة الأشخاص أصحاب الصلات بحزب العمل الكردستاني.

ويصنف الحزب كمنظمة إرهابية على لوائح تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ضمن عجة دول أخرى.

ووصفت الخارجية التركية القرار "بالغير مقبول" وأضافت أنه على بلجيكا "العمل بما يتماشى مع مسؤولياتها من أجل مكافحة الإرهاب".

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