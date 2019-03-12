الاتحاد الأوروبي يتبنى قائمة سوداء جديدة للملاذات الضريبية تضم الإمارات وعمان

قالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الثلاثاء إنها تبنت قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية تضم الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وأضاف البيان أن القائمة الجديدة تضم 10 نطاقات قضائية جديد ليصل إجمالي النطاقات بها إلى 15.

وبالإضافة للإمارات وعُمان اللذين تم ضمهما حديثاً للقائمة، تم إدراج كل من باربادوس وبيليز وبيرمودا وفيجي وجزر مارشال وفاناتو ودومينيكا للقائمة الموسعة.

واعترضت كل من رومانيا وإستونيا مسبقاً على إدراج الإمارات ضمن القائمة التي شهدت أكبر مراجعة لها منذ تبنيها لأول مرة عام 2017.

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