لتهربه من الضرائب.. السجن مع وقف التنفيذ للمدرب البرتغالي مورينيو

أعلنت محكمة إسبانية اليوم الثلاثاء أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق وافق على قبول السجن لعام واحد في قضية التهرب الضريبي لكن المدرب البرتغالي لن ينفذ أي عقوبة داخل السجن بعد استبدال الحبس بغرامة.

وقال الادعاء الإسباني إن مورينيو البالغ عمره 56 عاما لم يكشف عن دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إقراره الضريبي في 2011 و2012، عندما كان يتولى تدريب ريال مدريد، "بغرض الكسب غير المشروع".

وتأتي ملاحقة مورينيو في سياق تكثيف السلطات بإسبانيا جهود مكافحة التهرب الضريبي في مجال كرة القدم، وقد ورودت أسماء مهمة في عالم الكرة ضمن قوائم تتعلق بالتهرب الضريبي، كما هو حال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين هما أيضاً كانا توصلا إلى اتفاق مع القضاء الإسباني.

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