مجهولون يختطفون عامل بناء لبناني في مدينة كانو بنيجيريا

قال مسؤول في الشرطة النيجيرية، إن مسلحين خطفوا عامل بناء لبنانيا وقتلوا رجلا آخر في مدينة كانو بشمال البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

ويأتي الهجوم وعملية الخطف في ثاني أكبر مدن نيجيريا وسط إجراءات أمنية مشددة أكثر من المعتاد، نظرا لإجراء انتخابات في البلاد.

وقال هارونا عبد الله، المتحدث باسم الشرطة: "تعرض لبناني يعمل لدى شركة ترياكتا للبناء لاعتداء".

وأضاف أن المسلحين المجهولين أطلقوا النار على رجل يدعى ألفونسوس أحمد، وفارق الحياة في طريقه للمستشفى، كما أصيب رجل يدعى عبد الله محمد برصاصة.

وأشار المتحدث إلى أن الشرطة تمشط المنطقة بحثا عن المشتبه بهم، فيما امتنع مسؤول في ترياكتا عن التعليق.

وتشيع عمليات الخطف في نيجيريا وتستهدف النيجيريين والأجانب على حد سواء لطلب فدية في الأغلب. وكانو هي المركز الاقتصادي لشمال نيجيريا ويعيش فيها الكثير من الأجانب.

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وتستكمل نيجيريا انتخابات حكام الولايات التي أجرتها يوم السبت، لكن لم تعلن النتائج حتى الآن. وفي الشهر الماضي اختار الناخبون الرئيس محمد بخاري لفترة رئاسية أخرى.

وتعهد بخاري بمكافحة الفساد وتحديث البنية الأساسية وإنعاش الاقتصاد والقضاء على العنف، بما في ذلك تمرد يشنه إسلاميون منذ عشر سنوات في شمال شرق نيجيريا.