الاحتجاجات تستمر في شوارع الجزائر وعمال ميناء يضربون عن العمل

قال شهود من رويترز إن آلاف الجزائريين نزلوا إلى شوارع عدة مدن مطالبين بتغيير سياسي فوري بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لعهدة خامسة.

وقالت قناة النهار التلفزيونية إن العمال في مدينة بجاية بدأوا إضرابا أصاب عمليات الميناء في المدينة بالشلل.

مئات الجزائريين خرجوا إلى الشوارع مساء أمس الاثنين 11 مارس- آذار للاحتفال بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تخليه عن مساعيه للفوز بولاية رئاسية خامسة رضوخا لأسابيع من المظاهرات الشعبية ضد حكمه الذي دام 20 عاما.

ويتظاهر عشرات الآلاف من مختلف الطبقات الاجتماعية بشكل شبه يومي ضد اعتزام بوتفليقة المنافسة على إعادة انتخابه رافضين نظاما سياسيا يهيمن عليه قدامى المحاربين منذ الاستقلال عن فرنسا قبل نحو 60 عاما.

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