فيديو: ظهور بوتفليقة لأول مرة منذ سفره لإجراء فحوصات طبية في جنيف

ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين لأول مرة منذ سفره إلى جنيف وعودته منها حيث أجرى فحوصات طبية وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وتعهد بوتفليقة (82 عاماً) الاثنين في رسالة للجزائريين بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً عقدها يوم 18 أبريل-نيسان القادم بل وألغى الاستحقاق الرئاسي برمته كما وعد بتعديل دستور البلاد وطرحه لاستفتاء عام.

كذلك قبل بوتفليقة استقالة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وعين وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي خلفاً له مع تعيين رمطان لعمامرة، وهو مستشار سابق للرئيس الجزائري، نائباً لرئيس الوزراء.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية صوراً للقاء بوتفليقة بأويحيى وبدوي بالإضافة للقائه بقائد الجيش ووزير الدفاع الجزائري أحمد قايد صالح والدبلوماسي الأخضر إبراهيمي.

نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية ..

صورة ل #بوتفليقة مع #اويحي اثناء تقديمه للاستقالة

و مع القايد اثناء تقديم مستجدات الوضع الامني

اعيد واكرر صورة وليس فيديو... pic.twitter.com/87b38obAm9 — ReD_One رضوان (@redouane_lamri) March 11, 2019

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