الخارجية الأميركية: ندعم الجهود الجزائرية "لشق طريق جديدة" بعد بوتفليقة

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، الثلاثاء، إنها تدعم جهود الجزائر لشق طريق جديدة قدماً، وذلك في أول تعليق أميركي رسمي على إعلان الرئاسة الجزائرية سحب ترشّح الرئيس الحالي للولاية الخامسة.

وقال روبرت بالادينو، أحد المتحدثين باسم الخارجية، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم "ندعم الجهود في الجزائر من أجل شقّ طريق جديد إلى الأمام، يكون مبنياً على الحوار الذي يعكس إرادة الجزائريين وتطلعاتهم من أجل مستقبل مزدهر وسالم".

وكان مئات الجزائريين قد خرجوا إلى الشارع يوم أمس، الإثنين، محتفلين بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تخليه عن مساعيه للفوز بولاية رئاسية خامسة.

في السياق، يتظاهر عشرات الآلاف من مختلف الطبقات الاجتماعية بشكل شبه يومي ضد اعتزام بوتفليقة المنافسة على إعادة انتخابه رافضين نظاما سياسيا يهيمن عليه قدامى المحاربين منذ الاستقلال عن فرنسا قبل نحو 60 عاما.