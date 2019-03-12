شاهد.. الافراج عن كونر ماكغريغور بعد احتجازه لتحطيم هاتف معجب

اعتقلت الشرطة الأمريكية يوم الاثنين، بطل الفنون القتالية كونر ماكغريغور، في ميامي بيتش، بولاية فلوريدا، بعد أن اتهمه أحد معجبيه بسرقة هاتفه وتحطيمه.

وبحسب الشرطة فقد أودع الملاكم في مركز تينر غيلفورد الإصلاحي، في ميامي، بتهمة السطو المسلح والأذى الجنائي.

تقرير الشرطة أفاد بأن الضحية وماكغريغور كانا على وشك مغادرة فندق فاونتن بلو، حيث حاول الضحية أخذ صورة لماكغريغور، فبادر الأخير إلى صفع المعجب على يده ما أسقط هاتفه على الأرض، وبدأ بسحقه بقدميه، ما أدى إلى تكسيره، مع العلم بأن قيمة الهاتف حوالي 1000 دولار.

وتم احتجاز ماكغريغور يوم الاثنين، ودفع حوالي 12 ألف دولار كمبلغ كفالة ليخرج من مركز الإصلاح الذي أودع فيه.

وفي حادثة سابقة وجهت تهم الاعتداء لماكغريغور، بعد أن هاجم في أبريل من العام 2018 حافلة تقل مقاتلين في رياضة الفنون القتالية، برجمها، ما أدى إلى إصابة بعض منهم، ودفع وقتها مبلغ غرامة 50 ألف دولار.

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